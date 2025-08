04.08.2025 14:02 Zwei Läden, null Beute: Räuber floppt bei Diebestour in Köln

Ein 31-Jähriger soll am Samstagvormittag gleich zwei Läden in Köln-Mülheim überfallen haben und ist am Ende mit leeren Händen und Handschellen abgeführt worden.

Von Alina Eultgem

Köln - Ein 31-Jähriger soll am Samstagvormittag gleich zwei Läden in Köln-Mülheim überfallen haben und ist am Ende mit leeren Händen und Handschellen abgeführt worden.

Der Räuber verlangt Tageseinnahmen, aber ohne Erfolg.

Beide Läden haben Überwachungskameras.

Der Verdächtige wird von der Polizei gefasst und festgenommen.

Gegen 11 Uhr stürmte der Mann laut Polizei zuerst in ein Elektronikgeschäft auf der Frankfurter Straße und verlangte von einem 34-jährigen Mitarbeiter die Tageseinnahmen. Doch der ließ sich nicht einschüchtern, rief stattdessen die Polizei und der mutmaßliche Räuber zog ab. Aber anstatt daraus zu lernen, ging's für den 31-Jährigen direkt in den nächsten Laden: Nur ein paar Meter weiter versuchte er sein Glück in einem Haushaltsgeschäft. Dort soll er auch den 37-jährigen Inhaber bedroht und Bargeld gefordert haben, aber wieder ohne Erfolg. Gescheiterter Räuber ist polizeibekannt Der 31-Jährige landete nach seiner missglückten Diebestour direkt im Gefängnis. (Symbolbild) © 123RF/ chepko Ohne Kohle, aber offenbar mit reichlich Frust im Gepäck, flüchtete der Verdächtige in Richtung Wiener Platz. Was er wohl nicht wusste: Beide Läden hatten Überwachungskameras. Mithilfe der privaten Aufnahmen konnten die Beamten den Mann wenig später in der Nähe schnappen. Und siehe da: Der Räuber war kein Unbekannter und schon einschlägig vorbestraft. Am Sonntag klickten dann endgültig die Handschellen und der Haftrichter schickte ihn direkt in den Knast.

