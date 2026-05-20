Nadelöhr NRW: ADAC warnt vor vollen Autobahnen am langen Pfingstwochenende

Köln - In NRW steht das lange Pfingstwochenende an. Der ADAC warnt insbesondere rund um Köln vor vollen Autobahnen.

Insbesondere rund um Köln wird es am kommenden Wochenende voll auf den NRW-Autobahnen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Richtig voll wird es den Prognosen zufolge auf den Autobahnen - wie eigentlich immer - am Freitagnachmittag. Laut ADAC kommen dann Berufsverkehr, Freizeitverkehr und zusätzlicher Reiseverkehr zusammen. Die Autobahn GmbH spricht vom ersten großen "Belastungstest", wenn an dem Nachmittag der Berufsverkehr auf die einsetzende Reisewelle trifft.

Wer trotzdem unbedingt am Freitag in den Kurzurlaub über Pfingsten starten will, sollte nach Möglichkeit schon am Morgen oder Vormittag losfahren: "Bis 12 Uhr kommt man relativ gut durch oder am Abend nach 18 Uhr", sagt ADAC-Sprecher Thomas Müther.

Für einen Tagesausflug biete sich hingegen eher der Pfingstsonntag an. Das könnte sich allerdings dann auch auf den Ausfallstraßen der Städte in die Naherholungsgebiete bemerkbar machen.

Auch am Samstagvormittag sieht der ADAC für die Zeit von 10 bis 15 Uhr noch ein erhöhtes Staupotenzial. Die Autobahn GmbH erwartet in ihrem bundesweiten Ausblick ebenfalls für Samstag ein hohes Verkehrsaufkommen.

Am Pfingstmontag wird eine Rückreisewelle erwartet. Der ADAC geht in NRW von einer moderat steigenden Staugefahr ab dem Mittag vor allem rund um Köln aus. Gute Nerven bräuchten Rückkehrer nach NRW aber teilweise auf den Autobahnen von Nord- und Ostsee wie A1, A2, A7 oder aus den Niederlanden wie A12 oder A3.