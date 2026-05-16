Hauptquartier von Ultra-Fangruppe betroffen: Werkstatt in Köln in Flammen

Köln - Große Rauchsäule über der Domstadt! Im Kölner Stadtteil Bickendorf war am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen, welches auch eine Fan-Gruppierung des 1.FC Köln betroffen hat. Inzwischen gibt die Feuerwehr Entwarnung.

In Köln-Bickendorf ist am Samstagmorgen eine Werkstatt in Brand geraten. © Daniel Evers

Nach ersten Informationen der örtlichen Floriansjünger brannte eine Lackierhalle in der Vogelsanger Straße in voller Ausdehnung.

Auch die WarnApp "NINA" hatte diesbezüglich ausgelöst.

Wie ein Sprecher mitteilte, sei die Leitstelle gegen 9.31 Uhr über das Brandereignis informiert worden. Sofort wurden drei Löschzüge sowie Kräfte der freiwilligen Feuerwehr an den Einsatzort entsandt.

Nach Informationen von "geissblog" waren auch Fans des 1. FC Köln von dem Brand betroffen - und zwar die Ultra-Gruppierung "Wilde Horde 1996".

Demnach befindet sich das Hauptquartier der FC-Anhänger in direkter Nähe der brennenden Werkstatt und ist durch das Feuer komplett zerstört worden.

Nachdem die Ultras über das Drama informiert wurden, seien mehrere Busse, die sich auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim FC Bayern befanden, wieder umgedreht.