Hauptquartier von Ultra-Fangruppe betroffen: Werkstatt in Köln in Flammen
Köln - Große Rauchsäule über der Domstadt! Im Kölner Stadtteil Bickendorf war am frühen Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen, welches auch eine Fan-Gruppierung des 1.FC Köln betroffen hat. Inzwischen gibt die Feuerwehr Entwarnung.
Nach ersten Informationen der örtlichen Floriansjünger brannte eine Lackierhalle in der Vogelsanger Straße in voller Ausdehnung.
Auch die WarnApp "NINA" hatte diesbezüglich ausgelöst.
Wie ein Sprecher mitteilte, sei die Leitstelle gegen 9.31 Uhr über das Brandereignis informiert worden. Sofort wurden drei Löschzüge sowie Kräfte der freiwilligen Feuerwehr an den Einsatzort entsandt.
Nach Informationen von "geissblog" waren auch Fans des 1. FC Köln von dem Brand betroffen - und zwar die Ultra-Gruppierung "Wilde Horde 1996".
Demnach befindet sich das Hauptquartier der FC-Anhänger in direkter Nähe der brennenden Werkstatt und ist durch das Feuer komplett zerstört worden.
Nachdem die Ultras über das Drama informiert wurden, seien mehrere Busse, die sich auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim FC Bayern befanden, wieder umgedreht.
Keine Verletzen bei Werkstatt-Brand in Köln-Bickendorf
Über die sozialen Netzwerke warnten die Brandbekämpfer zunächst vor gefährlichen Brandgasen im Bereich der Vogelsanger Straße und den angrenzenden Bereichen.
Inzwischen scheint auch der Auslöser des folgenschweren Feuers klar zu sein. Denn nach Angaben der Polizei, sollen mit großer Wahrscheinlichkeit Schweißarbeiten in der Werkstatt zu dem Brand geführt haben.
Des Weiteren kam es zu deutlichen Geruchsbelästigungen und Rauchverwirbelungen in Bodennähe. Nach etwa drei Stunden konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Aktuell gibt es aber noch Nachlöscharbeiten. Verletzte gab es nicht, wie ein Sprecher bestätigte.
"Meidet das betroffene Gebiet, schließt Fenster und Türen und schaltet Lüftungs- und Klimaanlagen ab", lautete der ursprüngliche Appell der Feuerwehr an die Bevölkerung.
Erstmeldung: 16. Mai, 10.36 Uhr; zuletzt aktualisiert: 16. Mai, 16.28 Uhr
Titelfoto: Daniel Evers