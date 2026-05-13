Bäume absichtlich angesägt: Oberleitung auf Bahnstrecke in Köln beschädigt

Köln - Im Kölner Stadtteil Porz haben bislang unbekannte Täter im Gleisbereich der Kölner Verkehrsbetriebe mehrere Bäume angesägt.

Auf einer Linie der Kölner Verkehrsbetriebe ist die Oberleitung durch umgestürzte Bäume beschädigt worden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei Köln mitteilte, war einer der Bäume infolge der Tat am Dienstagnachmittag umgeknickt und auf die dort verlaufende Oberleitung gefallen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Die Bäume seien offenbar gezielt in Richtung der Gleise angesägt worden, sagte der Polizeisprecher. Das Motiv hinter der Tat sei aber bislang unklar, hieß es.

Es werde geprüft, ob die Aktion einen politischen Hintergrund gehabt haben könne, erklärte ein Sprecher.