21.09.2024 09:33 Neuer Gewaltakt in der Nacht in Köln: Schüsse auf Uhrengeschäft!

Nächster Gewaltakt in der Domstadt! In der Nacht ist auf ein Uhrengeschäft in Köln-Niehl geschossen worden.

Von Frederick Rook

Köln - Nächster Gewaltakt in der Domstadt! In der Nacht ist auf ein Uhrengeschäft in Köln-Niehl geschossen worden. Die Frontscheibe des Uhrengeschäfts im Kölner Stadtteil Niehl wurde von mehreren Projektilen durchsiebt. © Vincent Kempf Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Ermittlungen stehen demnach noch ganz am Anfang. Zu den Hintergründen ist bislang nichts bekannt. Bereits am Donnerstag waren die Beamten ausgerückt, um einer Schussabgabe im Stadtteil Porz-Ensen nachzugehen. Köln Explosion in Köln: 53-Jähriger schwer verletzt! Haben Kameras den Täter gefilmt? Der Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Mathildenstraße hatte gegen 14 Uhr die Beamten alarmiert, nachdem er Einschusslöcher im Küchenfenster seiner Wohnung entdeckt hatte. Bei einer anschließenden Ermittlung vor Ort seien dann durch einen Diensthund der Bundespolizei mehrere Patronenhülsen am mutmaßlichen Standort des Schützen gefunden worden, hieß es weiter. Außerdem entdeckten Polizisten in der Hausfassade zwei weitere Einschusslöcher. Beamte der Spurensicherung suchen am Morgen nach Hinweisen auf die Tat. © Vincent Kempf Nun wird geprüft, ob die beiden Vorfälle in Verbindung mit der Explosionsserie in Köln in der ersten Wochenhälfte stehen könnten. Im Moment deutet darauf allerdings nichts hin.

Titelfoto: Vincent Kempf