NRW-Regierung macht Weg frei: So sollen Bürger und Unternehmen entlastet werden

Düsseldorf - Weniger "Papierkrieg" mit den Behörden: Bürger und Unternehmen sollen in Nordrhein-Westfalen weiter von Bürokratie befreit werden.

Die NRW-Regierung sagt dem "Papierkrieg" innerhalb der Behörden den Kampf an. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Dazu hat das Landeskabinett ein zweites sogenanntes Beschleunigungs- und Entlastungspaket beschlossen.

Mehr als 30 Maßnahmen machten die Verwaltung leistungsfähiger und verbesserten auch die Standortbedingungen für die heimische Wirtschaft, teilte Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) mit.

Eine Änderung betrifft etwa die digitale Kommunikation in der Verwaltung. In vielen Bereichen sollen E-Mails statt formalem Schriftverkehr erlaubt werden. In einigen Bereichen werden Berichtspflichten gestrichen.

Schulen sind durch die vielen Abfragen der Schulaufsicht zeitlich und personell belastet. Diese werden auf den Prüfstand gestellt und auf ein Mindestmaß reduziert. Das soll mehr Zeit für den Unterricht bringen.

Zudem soll die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse nicht länger durch langwierige Übersetzungen verzögert werden. Das Land will in Anerkennungsverfahren künftig auch englischsprachige Unterlagen akzeptieren.

Dadurch sparen Bewerber Geld für Übersetzungen und können schneller in den Job starten.