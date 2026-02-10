Zu Karneval: Polizei verbietet Waffen an vielen NRW-Bahnhöfen

Düsseldorf - Die Bundespolizei macht über Karneval zahlreiche Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen de facto zu Waffenverbotszonen.

An den Karnevalstagen darf die Polizei Reisende auch ohne konkreten Verdacht kontrollieren. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Per Allgemeinverfügung sind von Altweiberdonnerstag bis einschließlich Karnevalsdienstag gefährliche Gegenstände in den betroffenen Bahnhöfen verboten. Die Polizei darf Reisende auch ohne konkreten Verdacht kontrollieren.

Betroffen sind die Hauptbahnhöfe Münster, Paderborn, Bielefeld, Hamm, Moers, Voerde, Düsseldorf, Duisburg, Wuppertal, Oberhausen, Mönchengladbach, Bonn und Köln sowie die Bahnhöfe Köln-Süd und Siegburg/Bonn.

Das Mitführverbot umfasse Schuss-, Hieb- und Stoßwaffen wie Messer, Beile oder Pistolen, Luftdruck- und CO2-Waffen sowie Gegenstände, mit denen erhebliche Verletzungen verursacht werden könnten, hieß es von der Bundespolizei.

Da die Behörde juristisch keine Waffenverbotszonen verhängen darf, nutzt man eine Allgemeinverfügung, die im Endeffekt aber das Gleiche bewirkt.