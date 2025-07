01.07.2025 10:06 Parken wird zum Luxus: Köln will Tiefgaragenpreise kräftig anziehen

Wer in Köln mit dem Auto unterwegs ist, muss bald noch tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt plant die Gebühren in den Parkhäusern ordentlich hochzuschrauben.

Von Alina Eultgem

Köln - Wer in Köln mit dem Auto unterwegs ist, muss bald vielleicht noch tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt plant nämlich, die Gebühren in den Parkhäusern ordentlich hochzuschrauben. Alles in Kürze Köln plant Erhöhung von Parkhaus-Gebühren

Neuer Preis: 2,10 Euro pro Stunde

Zwölf städtische Parkhäuser betroffen

Stadt rechnet mit 2,2 Millionen Euro mehr Einnahmen

Stadtrat entscheidet am 3. Juli über die Preiserhöhung Mehr anzeigen Städtische Parkhäuser in Köln könnten in naher Zukunft deutlich teurer werden. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa Statt wie bisher rund 1,44 Euro pro Stunde sollen Autofahrer künftig im Schnitt 2,10 Euro zahlen. Das geht aus einem Bericht des Kölner Stadt-Anzeigers hervor. So sollen seit der letzten Erhöhung 2016 nun zwölf städtische Parkhäuser teurer werden. Köln Aus für mehrere Kioske in Köln: Stadt greift durch Köln Inflation steigt: Hier geht es den Verbrauchern so richtig ans Geld Betroffen sind unter anderem die Anlagen am Breslauer Platz, Zoo, Groß St. Martin, der Philharmonie, in Kalk, Mülheim, Ehrenfeld und am Kaiser-Wilhelm-Ring. Stadt verteidigt die Preiserhöhung Die Parkkosten sollen im Schnitt pro Stunde auf 2,10 Euro steigen. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa/ZB Das Liegenschaftsdezernat der Stadt findet die geplanten Preissprünge völlig okay. Schließlich seien private Anbieter schon längst bei über 3 Euro pro Stunde. Warum also nicht nachziehen? Zusätzlich soll auch der Tageshöchstsatz steigen, also der Maximalbetrag, den man für einen ganzen Tag Parken zahlen muss. Die Stadt rechnet durch die Preisoffensive mit rund 2,2 Millionen Euro mehr Einnahmen. Geld, das angeblich direkt in die Sanierung maroder Parkhäuser fließen soll. Ob und inwiefern die Parkgebühren wirklich steigen, darüber entscheidet der Stadtrat laut Bericht in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag (3. Juli).

Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Heiko Rebsch/dpa/ZB