Vandalismus? Wichtige Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln vorerst dicht

Köln - Ein Böschungsbrand zwischen Langenfeld und Leverkusen hat weitreichende Auswirkungen auf den Bahnverkehr!

Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Böschung rund um Langenfeld und Leverkusen absichtlich in Brand gesteckt worden ist. © Patrick Schüller

Einem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge bleibe die Strecke zwischen Düsseldorf und Köln mindestens bis Samstagnachmittag dicht.

Im Nah- und Fernverkehr kommt es deshalb zu Umleitungen und Verspätungen.

Nach Angaben des Sprechers hatte an zwei Stellen zwischen Langenfeld und Leverkusen die Böschung gebrannt. Die Feuerwehr habe die Brände zwar gelöscht. Allerdings hätten die Feuer Schäden an den Schienen angerichtet, sodass auf dem Streckenabschnitt kein Zugverkehr möglich sei.

"Wir gehen derzeit davon aus, dass der Zugverkehr auf dieser Strecke nicht vor Samstagnachmittag wieder rollen kann."

Auf dem Portal zuginfo.nrw heißt es, die Brände seien durch Vandalismus verursacht worden. Dazu sagte der Bahnsprecher, die Polizei habe in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und untersuche auch, "ob hier ein Eingriff Dritter vorliegt".