Mehr Sicherheit und Sauberkeit für Köln: Stadt startet Aktionswoche gegen Müll

Köln - Das anhaltend sonnige Wetter und der Beginn der Sommerferien locken immer mehr Menschen in Köln nach draußen. Für die Stadt heißt das: Rund um öffentliche Plätze und Parks sammelt sich deutlich mehr Müll an. Eine Aktionswoche soll helfen, Bürgerinnen und Bürger auf das Problem aufmerksam zu machen.

Um die Menschen für fachgerechte Müllentsorgung zu sensibilisieren, startet die Stadt Köln eine Aktionswoche. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Stadt am Freitag mitteilt, läuft die Maßnahme unter dem Motto "Sicherheit und Sauberkeit", die auf Initiative von Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD) gestartet wird, von Montag (20. Juli) bis Sonntag (26. Juli).

In dieser Zeit wird das Ordnungsamt in allen Stadtbezirken verstärkt Schwerpunktkontrollen durchführen. "Ziel ist es, auf Fehlverhalten aufmerksam zu machen, ordnungswidrige Störungen und Belästigungen frühzeitig zu erkennen, zu beheben und für mehr Lebensqualität in allen Stadtteilen zu sorgen, aber auch, die Kölnerinnen und Kölner für ihre Eigenverantwortung zu sensibilisieren", heißt es dazu aus dem Rathaus.

Daneben wird es eine Reihe von Aktionen geben, an denen auch Burmester teilnehmen wird. So wollen die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln (AWB) am Mittwoch (22. Juli) etwa ab 12 Uhr zeigen, welch großer Aufwand nötig ist, um illegales Graffiti von öffentlichen Gebäuden, Denkmälern oder anderen Flächen zu entfernen. Treffpunkt ist der Kinderspielplatz Aachener Weiher/Hiroshi-Nagasaki-Park.

Die Kleinsten kommen dann am Donnerstag (23. Juli) auf ihre Kosten: Auf dem Spielplatz "Oskar Platz" an der Rubenstraße im Bezirk Altstadt-Süd dürfen die Vorschulkinder der städtischen Kita Mauritiuswall ab 11 Uhr das Ordnungsamt bei einer Spielplatzkontrolle begleiten, die Einsatzautos begutachten und sogar austesten, wie der Funk funktioniert.