Eklat bei Europawahl in Köln: Passant macht das mit Grünen Stand!

Köln - Unschöner Zwischenfall beim finalen Wahlkampftag zur Europawahl in Köln am Samstag. Im Stadtteil Lindenthal soll ein Passant unvermittelt einen Flyer-Stand der Partei " Die Grünen " angegriffen haben.

Die Partei hat nach dem Vorfall inzwischen Anzeige gegen den unbekannten Angreifer erstattet. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Das teilte die Partei mit. Zuvor hatte der Kölner Stadt Anzeiger über den Vorfall berichtet.

Demnach war der Mann am Nachmittag auf der Aachener Straße Ecke Schillerstraße an einem Flyer-Stand der Grünen vorbeigelaufen. Dabei trat er wortlos und unvermittelt den Stand um und ging weiter.

Der Wahlkämpfer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Partei hat inzwischen Anzeige erstattet.

Katja Trompeter (47), Vorsitzende der Grünen, sagte dazu: "Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Liste von Grenzüberschreitungen wie Beleidigungen und Sachbeschädigungen in diesem Wahlkampf. Menschen haben im aktuellen politischen Klima zunehmend ihre Hemmungen im Umgang mit Engagierten in der Ausübung ihres Ehrenamts verloren."

Ihr Vorstandskollege Stefan Wolters (47) erklärte: "Wir appellieren deshalb erneut an andere demokratische Parteien, ihre Anti-Grünen-Rhetorik zurückzufahren und zur sachlichen Debatte zurückzukehren. Diese Vorfälle sind auch das Ergebnis einer verbalen Verrohung, die ein Problem für unsere ganze Demokratie ist."