Ergebnisse zur Europawahl 2024 sind da! So haben die Kölner gewählt

Köln - Köln wählt auch 2024 grün! Das belegen die vorläufigen Wahlergebnisse zur Europawahl am gestrigen Sonntag (9. Juni).

Die Wahlbriefe in der Domstadt sind ausgezählt und die Ergebnisse stehen fest. © Thomas Banneyer/dpa

Demnach sicherten sich die Grünen in der Domstadt insgesamt 24,33 Prozent aller Stimmen.

Dahinter folgen CDU (20,86 Prozent), SPD (15,22 Prozent), AfD (7,26 Prozent), Volt (7,14 Prozent), FDP (6,67 Prozent) und die sonstigen Parteien mit insgesamt 18,52 Prozent der Stimmen.

"Wir sind weiterhin stärkste Kraft in Köln – das ist eine gute Nachricht und zeigt, dass wir viele Menschen mit unserer Politik erreichen und überzeugen", teilt Christiane Martin, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kölner Rat, gegenüber TAG24 mit.

Allerdings schränkt die Redakteurin und Journalistin ein, dass es auch eine schlechte Nachricht sei, dass "in Europa und auch in Deutschland so viele Menschen rechts gewählt haben."

Dieser Entwicklung müsse die Politik nun entgegentreten, indem "wir sachorientiert arbeiten, Entscheidungen transparent und verständlich erklären, breite Mehrheiten bilden und für die Demokratie werben", meint Martin.