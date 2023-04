Polizei Köln bereitet sich auf "Palästina-Versammlung" vor, sogar Berliner Polizei um Rat gefragt

"Nach den Vorkommnissen in Berlin und dem Verbot einer danach angemeldeten 'Palästina-Kundgebung' am 13. April gibt es Aufrufe im Internet, die auf einen Zulauf zur Versammlung in Köln hindeuten", erklärt Polizeioberrat Stefan Bauerkamp, der den Einsatz leiten wird.

Am Ostersamstag zogen laut " rbb24 " mehrere hundert Menschen durch die Berliner Viertel Kreuzberg und Neukölln und ließen antisemitische Parolen hören. In der Hauptstadt ermittelt inzwischen die Polizei, da mehrere Anzeigen wegen Volksverhetzung geschrieben wurden.

Um sich zu vergewissern, hat sich die Kölner Polizei mit den Kollegen in Berlin auseinandergesetzt und die Voraussetzungen eines Versammlungsverbots eingehend geprüft. Letzteres sei laut Bauerkamp in Köln jedoch nicht zutreffend. Denn die Situation in der Domstadt sei mit der in Berlin derzeit nicht zu vergleichen.

Allerdings habe man sich im Vorhinein mit den Organisatoren getroffen und "einvernehmliche Kooperationsgespräche" geführt, in denen man sich darauf geeinigt habe, während der Versammlung nicht zu Gewalt und Hass gegen die israelische Bevölkerung aufzurufen. "Die Einsatzkräfte werden, unterstützt von Dolmetschern, über die Einhaltung der Auflage wachen", so Stefan Bauerkamp.

Laut "Kölnische Rundschau" wollen sich die Mitglieder gegen 16 Uhr am Bahnhof in Mülheim treffen. Noch ist nicht klar, ob sie dort bleiben oder zum Wiener Platz ziehen.