Rosenmontag in Köln und Düsseldorf: Polizei zieht überraschendes Fazit

Köln/Düsseldorf - Nach den Rosenmontagszügen in Köln und Düsseldorf ist es in der Nacht zu Dienstag weitestgehend ruhig geblieben.

Die Polizei sicherte zahlreiche Ecken des Rosenmontagszuges in Köln mit diversen Einsatzkräften. © Oliver Berg/dpa

Nach Aussage eines Polizeisprechers war sogar von "sehr ruhig" die Rede.

Es habe insgesamt ein paar Ingewahrsamnahmen gegeben, aber das gehöre zum "Grundrauschen einer Millionenstadt" dazu, noch dazu an Karneval.

"Mein Eindruck auch im Vergleich zu den letzten Jahren ist, dass es tatsächlich sehr ruhig war." Das sei aber alles noch unter Vorbehalt, weil immer noch Anzeigen dazukommen könnten. In Köln gibt es am Karnevalsdienstag noch Karnevalszüge in zahlreichen Stadtvierteln.

Das Bild in Düsseldorf war ähnlich. "Nichts Herausragendes", sagte ein Polizeisprecher. Die Stadt sei für Karneval auch nur schwach besucht gewesen. Es habe das eine oder andere Körperverletzungsdelikt gegeben, so wie es an Wochenenden auch vorkomme.