Plötzlich und unerwartet: Kölner Rekordspieler Niggemann gestorben

Spielte dreizehn Jahre für die Fortuna aus dem Kölner Süden: Jürgen Niggemann ist im Alter von 62 Jahren verstorben. (Archivbild)

Das teilten die Fortunen am Samstag mit. Der gebürtige Sauerländer Niggemann spielte von 1985 bis 1998 für den Kölner Südstadtklub.

Zu einer Zeit, in der der Verein noch deutlich erfolgreicher im deutschen Fußball unterwegs war, wurde Niggemann zur Fixfigur des Vereins. 1985 hatte man den Abwehrspieler vom 1. FC Bocholt für eine Ablöse von 25.000 Mark verpflichtet.

Im Trikot der Südstädter spielte Niggemann insgesamt 385 Mal und damit so oft wie bislang niemand. Die gesamten dreizehn Jahre über war er mit der Fortuna in der 2. Bundesliga am Ball.

Dreimal schnupperte Niggemann mit den Kölnern sogar am Aufstieg in die Bundesliga. Alle drei Relegationsspiele gingen jedoch verloren. Im DFB-Pokal erreichte er in der Saison 87/88 das Viertelfinale.

Laut Fortuna Köln verkörperte der nur 1,70 Meter kleine Verteidiger auf dem Platz die Zuverlässigkeit in Person, der außerdem durch seine unbändige Kampfkraft glänzte.