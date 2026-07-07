Viktoria Köln trauert um Vereinslegende Günter Pütz (†75) und lädt zu Trauerfeier ein

Köln - Drittligist Viktoria Köln trauert um seinen langjährigen Präsidenten Günter Pütz (†75). Der 75-Jährige starb am 30. Juni nach langer Krankheit. Nun gibt es erste Details zur Trauerfeier.

Über zehn Jahre lang war Günter Pütz (†75) Präsident von Viktoria Köln. (Archivbild) © IMAGO / Ulrich Hufnagel

"Die gesamt Viktoria-Vamilie ist herzlich eingeladen, gemeinsam von Günter Pütz Abschied zu nehmen", schreiben die Höhenberger in einer Mitteilung bei Instagram. Demnach finde die Trauerfeier am Mittwoch (8. Juli) um 16 Uhr in der Basilika St. Aposteln (Neumarkt 30, 50667 Köln) statt.

"Wir freuen uns, wenn viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, Mitglieder, Fans und Freunde unseres Vereins Günter Pütz auf seinem letzten Weg die Ehre erweisen", heißt es weiter.

Fans, die nicht dabei sein können, können sich trotzdem noch von dem 75-Jährigen verabschieden: In einem Kondolenzbuch, das ab sofort im Fanshop im Sportpark Höhenberg ausliegt, kann ein letzter Gruß an Pütz gerichtet werden.

Der gebürtige Kölner war über zehn Jahre lang als Präsident beim Drittligisten aktiv, ehe er sich 2022 aus dem Amt verabschiedete.