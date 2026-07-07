Begrenzte Teilnehmerzahl: Anmeldungsstart für Rennrad-Klassiker "Rund um Köln"

Köln - Die 108. Auflage des Rennrad-Klassikers "Rund um Köln" am 17. Mai konnte der Neuseeländer Laurence Pithie (23) gewinnen , während es Lokalheld Nils Politt (32) nicht einmal unter die Top 20 geschafft hat. Am 23. Mai 2027 hat der Kölner eine neue Chance.

Der Rennrad-Klassiker "Rund um Köln" ist auch bei Hobbyfahrerinnen und -fahrern extrem beliebt. © Kölner AusdauerSport GmbH

Inzwischen wurde sogar schon die Online-Anmeldung für das Rennen gestartet, wie die Kölner AusdauerSport GmbH als Veranstalter mitteilt.

Im kommenden Jahr dürfen sich Amateur-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer demnach wie gewohnt zwischen zwei Distanzen entscheiden: die Velodom 60 (65,8 Kilometer) und die Velodom 120 (121 Kilometer). Beide Strecken führen natürlich wieder durch Köln und das Bergische Land.