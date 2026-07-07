Begrenzte Teilnehmerzahl: Anmeldungsstart für Rennrad-Klassiker "Rund um Köln"
Köln - Die 108. Auflage des Rennrad-Klassikers "Rund um Köln" am 17. Mai konnte der Neuseeländer Laurence Pithie (23) gewinnen, während es Lokalheld Nils Politt (32) nicht einmal unter die Top 20 geschafft hat. Am 23. Mai 2027 hat der Kölner eine neue Chance.
Inzwischen wurde sogar schon die Online-Anmeldung für das Rennen gestartet, wie die Kölner AusdauerSport GmbH als Veranstalter mitteilt.
Im kommenden Jahr dürfen sich Amateur-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer demnach wie gewohnt zwischen zwei Distanzen entscheiden: die Velodom 60 (65,8 Kilometer) und die Velodom 120 (121 Kilometer). Beide Strecken führen natürlich wieder durch Köln und das Bergische Land.
Die Teilnehmerzahlen sind allerdings begrenzt. Auf der kürzeren Strecke können sich 4500 Radlerinnen und Radler miteinander messen, auf der langen Strecke sogar 5000. Die Teilnahmegebühr liegt zwischen 120 Euro und 125 Euro.
Aufgrund der hohen Nachfrage rät der Veranstalter dazu, sich frühzeitig anzumelden.
Titelfoto: Kölner AusdauerSport GmbH