Streit um hohe Spritpreise: Forderung nach Steuersenkung wird lauter

Köln - Angesichts der hohen Spritpreise hat der Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW eine Senkung der Mineralölsteuer verlangt.

Hohe Spritpreise sorgen weiterhin für Diskussionen. Die Verkehrswirtschaft fordert nun eine Senkung der Mineralölsteuer. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

"Wir haben wesentlich mehr Abgaben auf den Diesel als unsere Nachbarländer", kritisierte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Marcus Hover im "Morgenecho" von WDR 5. Die Logistiker und Spediteure seien doppelt belastet durch die hohen Spritpreise und die Maut.

Deutschland sei "mit eines der teuersten Länder in der EU, was den Treibstoff angeht, durch die Steuern. Und da fordern wir eine Absenkung", sagte Hover am Freitag kurz vor einem Krisengipfel.

Durch die infolge des Iran-Kriegs erheblich gestiegenen Treibstoffkosten verteuere sich ein Lkw-Transport aktuell im Schnitt um 12 bis 13 Prozent.

Das komme am Ende beim Verbraucher an. "Das heißt, das Leben in Deutschland wird auf jeden Fall teurer."