Anblick von Hund und Katze schockiert: Wie konnte der Besitzer es so weit kommen lassen?

Köln - Das Tierheim in Köln-Dellbrück nahm kürzlich zwei völlig verwahrloste Neuzugänge bei sich auf, deren Anblick nicht nur die Tierretter sprachlos machte. Wären die Tiere nicht sichergestellt worden, hätten sie wohl nicht mehr lange gelebt.

Der Hund stand vermutlich kurz vor dem Hungertod. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Es ist kaum vorstellbar, wie viel Leid dieser Hund und diese Katze in ihrem bisherigen Leben erfahren haben müssen!

Wie die Tierretter am Sonntagabend in einem neuen Instagram-Beitrag berichtet hatten, war das Duo am vergangenen Wochenende vom Ordnungsamt aus einer Kölner Wohnung gerettet und ins Tierheim gebracht worden.

Die Rettung der beiden kam dabei in allerletzter Minute, denn die Vierbeiner waren in einem derart schlechten Zustand, dass sie wohl nicht mehr lange durchgehalten hätten. So verschlug es auch den Mitarbeitern erst einmal komplett die Sprache, als die beiden Neuzugänge im Tierheim eintrafen!

"Beide Tiere waren abgemagert bis auf die Knochen und darüber hinaus so extrem verfloht, dass sie an vielen Stellen kein Fell mehr hatten", schilderten die Pfleger den katastrophalen Gesundheitszustand der Neuzugänge und fragten sich: "Wie lange haben diese zwei nur leiden müssen?"

Im Tierheim wird das Duo nun vollumfänglich versorgt, gepflegt und vor allem gefüttert, denn die beiden "unglaublich lieben Tiere" haben nur eines im Kopf: "essen, essen, essen", wie die Pfleger erklärten.

"Wir füttern ihnen kleine Portionen und garnieren diese mit jeder Menge Streicheleinheiten - die sie mehr als dankbar annehmen", hieß es.