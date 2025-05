Als Frau sieht, wie Hunde ihren Dackel im Park behandeln, bricht nicht nur ihr das Herz

New Jersey (USA) - Kleiner Hund, große Emotionen: Seit knapp einer Woche leiden die TikTok-User mit Dackel Frank aus New Jersey. Zehn Millionen Klicks hat das entsprechende Video bereits eingefahren, das nicht nur Franks Frauchen, sondern auch vielen anderen Hundefreunden das Herz bricht.

Dackel Frank blickt im Hundepark verunsichert zu seinem Frauchen. Am Ende bleibt er allein. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/jordmandel, Instagram/Screenshot/jordmandel

Wie so oft auf TikTok reichen wenige Sekunden aus, in diesem Fall 16, um die rührende Geschichte zu vermitteln. Zunächst sieht man Dackel Frank schüchtern an der Seitenlinie im Hundepark stehen.

Dann pirscht er sich langsam vor, versucht, am Spiel der anderen Fellnasen teilzunehmen. Doch während die Vierbeiner fröhlich miteinander rangeln und Fangen spielen, bleibt Frank links liegen.

Nicht einer der Hunde schenkt dem Rüden auch nur einen Hauch Aufmerksamkeit, obwohl Frank sich alle Mühe gibt, doch noch beim Fangen-Spiel mitzumachen.

Am Ende gibt der Dackel auf, läuft zu seinem Frauchen und stellt sich traurig zurück an die Seitenlinie. Kein Wunder, dass diese Bilder viele TikTok-User berühren. Auch Frauchen Jordan Mandel geht der bittersüße Moment nahe.

Doch in einem Interview mit Newsweek konnte sie kürzlich gute Nachrichten verkünden.