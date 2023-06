Babykatzen auf Großmarkt eingefangen - Jetzt sammelt Trio Kräfte für ein neues Leben

Köln - Im Tierheim Dellbrück haben derzeit drei zuckersüße und putzige Babykatzen alle Zeit der Welt, sich an das Leben an der Seite von tierlieben und hilfsbereiten Tierrettern zu gewöhnen. Aber warum ist das Trio überhaupt dort gelandet?

Nur zwei von dreien richtete den Blick im Moment des Fotos geradewegs in die Kamera. Trotzdem ist das Trio zum Anbeißen süß! © Montage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Dazu gaben die fleißigen Hände aus dem Osten Kölns nicht allzu viele Informationen preis.

Am gestrigen Samstag veröffentlichte das Tierheim via Instagram den Post über die drei jüngsten und flauschigsten Mitbewohner und ließ die mehr als 50.000 Fans am Schicksal des drolligen Trios teilhaben.

Statt allerdings - wie gewohnt - mit kessen Texten und herzergreifenden Zeilen für Tränen bei der Community zu sorgen, beschränkten sich die ausgewählten Worte vorerst nur auf nüchterne Analyse und Beschreibungen.

Denn: Für lange und kreative Texte sei es aktuell einfach zu warm, hieß es. "Deshalb beschränken wir uns auf ein Foto dieses süßen Trios", schrieben die Mitarbeitenden.

"Zusammen mit ihrer ziemlich wilden Frau Mama wurden sie auf einem Großmarkt eingefangen und zu uns gebracht." Erst in den nächsten Tagen soll das miauende Quartett in Hülle und Fülle vorgestellt werden.