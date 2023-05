Blinder Hunde-Opa aus verwahrloster Wohnung gerettet: Tierheim auf verzweifelter Herrchen-Suche

Wie lang Sharpi in der würdelosen Umgebung gehaust hat, verrät das Tierheim nicht. © Montage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck

Der Neuzugang im Tierheim Dellbrück in Köln wurde aus einer "absolut vermüllten, bereits verlassenen Wohnung befreit", beschreibt das Tierheim die fatale Lage in einem ausführlichen Instagram-Post. In der Wohnung soll der für seine Falten charakteristische Hund nicht allein gelebt haben: In einem weiteren Zimmer habe laut Angaben eine Katze gewohnt.

Was genau dem Shar-Pei widerfahren ist, können die Pfleger des Tierasyls nur mutmaßen. Generell sei es zu Beginn mühevoll gewesen, an den etwa achtjährigen Vierbeiner heranzukommen. Er sei "ziemlich auf Abwehr" gegangen. Lag es an seinen traumatischen Erfahrungen, fragt sich das Tierheim.

Die Lösung des Problems bot sich den Mitarbeitern wenig später: Sharpi ist blind! Seit wann? Das weiß vermutlich nur die große Fellnase mit seinen ikonischen Klappohren selbst.

"Glücklicherweise fasste er nach kurzer Zeit Vertrauen und fühlt sich mit jedem Tag sicherer. Auch die Spaziergänge mit seiner ehrenamtlichen Gassigängerin Conny beginnt er langsam zu genießen", kann das Tierheim erste Erfolge verbuchen.