Feige ausgesetzt vor Kölner Tierheim: Ratten-Trio musste bei Kälte in kleiner Box ausharren

Köln - Das Tierheim in Köln-Dellbrück nimmt nicht nur Hunde und Katzen bei sich auf, sondern immer wieder auch Kleintiere. So zogen auch jüngst drei kleine Vierbeiner ein, die allerdings unter unschönen Umständen bei den Tierrettern gelandet waren.

Die drei Ratten waren in der Nähe des Tierheims gefunden worden. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Das Kölner Tierheim berichtet bei Instagram regelmäßig über die Ereignisse vor Ort und stellt dabei auch immer wieder die unterschiedlichen Bewohner der Einrichtung vor.

Leider werden dabei nicht alle Tiere zu angemessenen Bedingungen in die Hände der Tierretter übergeben, denn immer wieder finden die Mitarbeiter vor den Toren des Tierheims auch ausgesetzte Vierbeiner, derer sich still und heimlich entledigt wurde.

Problematisch dabei ist vor allem, dass den Tierrettern jegliche Informationen zu dem jeweiligen Fundtier fehlen: Wie alt ist es? Gibt es Vorerkrankungen? Wie verhält sich das Tier? All diese Fragen bleiben dann unbeantwortet, wie die Mitarbeiter schon häufig erklärt hatten.

Hinzu kommt, dass ausgesetzte Tiere - die zumeist angeleint sind oder in engen Boxen stecken - darauf hoffen müssen, überhaupt entdeckt zu werden!

So hatten auch drei "feige ausgesetzte" Ratten kürzlich Glück im Unglück, als eine Kollegin das Trio in der Nähe des Tierheims entdeckte, wie die Tierretter am Dienstag in einem neuen Instagram-Beitrag berichteten.

Die Vierbeiner hätten "in einer kleinen Box" ausgeharrt, ehe sie gegen 8 Uhr morgens entdeckt wurden, wie es hieß.