Eltern holen Kinder von Schule ab, als plötzlich dieses gefährliche Tier ihren Weg kreuzt

Florida (USA) - Eltern und Lehrkräfte tummeln sich auf einem Parkplatz einer Vorschule, um ihre Kinder abzuholen oder um in den wohlverdienten Feierabend zu entschwinden, als plötzlich ein gut drei Meter langer Alligator dazwischenfunkt.

Um dennoch während der Stoßzeit vor dem Schulgelände niemanden in Gefahr zu bringen, griffen die geschulten Beamten ein.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, atmeten sie zunächst auf. Denn der Alligator, der den Einsatz ausgelöst hat, ist in der Umgebung längst bekannt. Anwohner tauften ihn sogar auf den Namen Elvis.

In einem Statement auf Facebook berichtet die Polizei des Hillsborough County, dass sie zu einer "schuppigen Situation außerhalb der Fishhawk Early Learning Preschool" gerufen wurde.

Doch unter dem Post zeigen sich die Einheimischen keineswegs ängstlich, sondern eher besorgt um Elvis. So schreibt einer der User, dass er ganz in der Nähe wohne und schon an das Tier gewöhnt sei, denn seit Jahren würde Elvis durch ihre Gegend streifen.

Dass es sich dabei immer um ein und dasselbe Tier handelt, erkennen die Anwohner daran, dass Elvis ein Fuß fehlt. "Ich hoffe wirklich, dass er umgesiedelt und nicht eingeschläfert wurde", heißt es weiter.