Henne wurde ihr Leben lang ausgebeutet: Tierretter erschrecken bei ihrem Anblick

Bergheim - Almuth hatte riesiges Glück! Das Huhn war sein gesamtes Leben lang ausgebeutet worden und kam jüngst in einem katastrophalen Zustand ins Tierheim nach Bergheim bei Köln. Dort soll Almuth nun noch mal ganz von vorne anfangen.

Huhn Almuth hat ihr gesamtes Leben in einem Legebetrieb geschuftet. © Instagram/tierheim_bergheim

Almuth muss in ihrem Leben Schreckliches erlebt haben. Wie die Bergheimer Tierretter am Samstagabend in einem neuen Instagram-Beitrag berichteten, war die Henne kürzlich zusammen mit vier weiteren Artgenossen aus "ganz schlimmen Verhältnissen" gerettet worden.

Demnach mussten die Hühner "ihr Leben lang in einem Legebetrieb arbeiten", ehe sie nun ausgemustert wurden. Das Federvieh landete schließlich im Tierheim, wo die Mitarbeiter regelrecht erschraken, als sie das Federvieh zum ersten Mal sahen.

"Die Tiere kamen in einem katastrophalen Zustand zu uns, sie waren abgemagert, voller Parasiten und hatten sogar kaputte Füße", schilderten die Mitarbeiter den rund 28.400 Fans.

Almuth hatte es dabei besonders schlimm getroffen: Die Glucke hatte eine schlimme Entzündung an der Kloake und muss "elendig gelitten" haben, wie die Tierretter berichteten.

Umgehend wurden die Hühner zu einer Vogelfachtierärztin gebracht, die das Quintett mit zahlreichen Medikamenten versorgte. Doch damit nicht genug: Almuth musste sogar operiert werden, wie es hieß.