Hungriger Kater Sam futtert Tierheim Haare vom Kopf - Jetzt sucht er nach der Heimat fürs Leben

Der schwarze Kater Sam sucht nicht nur nach jeder Menge Futter, sondern auch nach den richtigen Menschen. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Bergheim

Mit spitzen Öhrchen und großen Augen präsentierten die Pflegerinnen und Pfleger am Montag Fellnase Sam auf Instagram.

"GENAU SO guckt einer, der immer, wirklich immer, Hunger hat" lautete die humorvolle Einleitung in den Beitrag, den bis dato fast 1000 Fans mit "Gefällt mir" markiert haben. "Sam lebt den Traum vieler Zweibeiner. Er kann essen, so viel er will und wird nicht dicker", verriet das Tierheim.

Mögliche Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, die zu einem vermehrten Hunger geführt hätten, konnten dank einiger Untersuchungen aber glücklicherweise nicht festgestellt werden. Allerdings verzehrt der schwarze Kater nicht alles, was man ihm vor die Nase setzt.

Der kleine "Feingeist", wie ihn seine aktuellen Vermieter nennen, achtet stets auf die richtige Futtersorte. "Sam verträgt derzeit nur Animonda Carny und könnte davon ganze Eimer vertilgen."