Katze in Lkw gefunden: Wer kennt diese schwarze Katzendame?

Rosi hat sich in einen Lkw geschlichen. Nun werden ihre Besitzer gesucht. © Screenshot/Instagram/tierheim_bergheim

"Rosi hat 'Trucker Babe' gespielt", verkündete das Tierheim in Bergheim bei Instagram. Die junge Katzendame hatte sich nämlich zu einem Lkw-Fahrer ins Fahrzeug geschlichen. "Wo ist sie eingestiegen?", das ist nun die große Frage.

Der Fahrer war den ganzen Tag über im Rhein-Erft-Kreis (Bergheim, Erftstadt, Kerpen, etc.) unterwegs gewesen, so das Tierheim. Am Ende seiner Schicht fand er dann die junge Katze in seinem Wagen - doch wo sie eingestiegen sein könnte, weiß er nicht.

Nun braucht das Tierheim also Hilfe: Wer vermisst eine junge schwarze Katze? Leider ist Rosi nicht gechippt - eventuell liegt das daran, dass sie noch eine sehr junge Katze ist und man noch nicht dazu gekommen war.

Für eine Fellnase wie Rosi ist es besonders wichtig, ihre Besitzer wiederzufinden, denn schwarze Katzen haben es im Tierheim nicht leicht. Vermutlich liegt das an dem alten Aberglauben, dass schwarze Katzen Unglück bringen.