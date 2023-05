Katze sorgt über Nacht für eine "wunderbare Überraschung": Tierheim hin und weg

Troisdorf - Katze Lillifee lebt zurzeit im Tierheim in Troisdorf und sorgte dort jüngst für eine zuckersüße Überraschung, wie die Pfleger der Samtpfote nun bei Instagram berichteten.

Die Kitten sind aktuell natürlich noch viel zu klein, um in ein neues Zuhause umzuziehen, und "dürfen nun erst mal in Ruhe groß und stark werden", wie die Tierretter erklärten.

So teilten die Tierretter einen kurzen Clip mit ihrer Community, in denen das frischgebackene Muttertier samt seiner drei Sprösslinge zu sehen gewesen war.

"Unsere Lillifee hat in der Nacht drei kleine Kitten zur Welt gebracht", freuten sich die Mitarbeiter und wollten das junge Katzen-Glück natürlich auch den mehr als 14.000 Instagram-Fans nicht vorenthalten.

Denn wie die Pfleger der Katze in ihrem neuesten Beitrag schilderten, hatte der Tag mit einer "wunderbaren Überraschung begonnen".

Da hatten die Tierretter aus Troisdorf wohl nicht schlecht gestaunt, als sie am Dienstagmorgen einen Blick in Lillifees Quartier geworfen hatten und dort statt eines Schützlings plötzlich vier vorfanden.

Sobald die kleinen Fellnasen dann alt genug sind, um auf eigenen Pfötchen zu stehen (was bei Katzen in der Regel etwa mit zwölf Wochen der Fall ist), können sie in neue Domizile vermittelt werden.

"Wir werden Euch informieren, sobald unsere Katzenkinder neue Zuhause suchen", versprachen die Pfleger.