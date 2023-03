Katze wird im Tierheim abgegeben und ist todunglücklich: Wer gibt Nala eine Chance?

Köln - Nala geht es leider alles andere als gut, denn die Katze lebt zurzeit im Tierheim in Köln-Dellbrück , wo sie ziemlich unter Stress steht. Die Pfleger der sensiblen Mieze sind dringend auf der Suche nach einem neuen Zuhause für ihren Schützling.

Katze Nala ist dringend auf der Suche nach einem neuen Zuhause. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Am Montag teilten die Kölner Tierretter ein Bild der Samtpfote bei Instagram und schilderten den rund 50.000 Fans im selben Zug Nalas Geschichte.

Denn die vierzehnjährige Katzendame war vor kurzer Zeit von ihrer Besitzerin im Tierheim abgegeben worden, weil sie sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um die Vierbeinerin kümmern konnte.

Zunächst wurde Nala dann - wie alle Katzen nach ihrer Abgabe - in der Quarantänestation der Einrichtung einquartiert, ehe sie schließlich ins Katzenhaus umziehen durfte. Doch dort stand die Mieze in Anwesenheit ihrer Artgenossen derart unter Stress, dass sie prompt in den Hungerstreik trat.

"Keinen einzigen Krümel hat sie mehr zu sich genommen", berichteten die Pfleger von der strikten Nahrungsverweigerung des Tiers und hatten zunächst gehofft, dass die Katze sich noch akklimatisieren würde. "Aber da hatten wir die Rechnung ohne Nala gemacht", wie es nun hieß.

Die Mitarbeiter setzten die Vierbeinerin schließlich wieder in die Quarantänebox, wo sie sofort über ihr Futter herfiel und den Hungerstreik glücklicherweise beendete. Eines ist klar: Im Tierheim wird die Samtpfote wohl nicht mehr froh werden, weshalb sie dringend ein neues Zuhause braucht.