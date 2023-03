Katzen hatten großes Glück: Mitarbeiterin entdeckt hilfloses Duo und handelt sofort!

Köln - Das Tierheim in Köln-Dellbrück nahm kürzlich zwei Katzen bei sich auf, die in der Nähe der Einrichtung ausgesetzt worden waren. Nun suchen die Mitarbeiter ein neues Zuhause für das verschmuste Duo.

Die beiden Katzen sind im Schutz der Dunkelheit von ihren Besitzern ausgesetzt worden. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Schon im Februar hatten die Tierretter den rund 50.000 Instagram-Fans von beiden Neuzugängen berichtet, die von ihren Besitzern abends im Dunkeln in der Nähe des Tierheims ausgesetzt worden waren.

Eine Mitarbeiterin entdeckte das flauschige Duo, das bei eisigen Außentemperaturen in einer Transportbox gekauert hatte und holte die Tiere umgehend ins Warme.

Die Tierretter fanden damals deutliche Worte für die "feige" und "gemeine" Aktion: "Solche Geschichten können auch ganz anders enden! Bitte erweist Euren Tieren [...] wenigstens noch einmal den letzten Respekt und habt den Mut, bei uns zu klingeln."

Mittlerweile haben die Katzen den Schreck glücklicherweise verdaut. So haben sich Stefanie und Wolf inzwischen bestens im Tierheim eingelebt, wie ihre Pfleger am Mittwoch in einem neuen Beitrag berichteten, zu dem sie auch einen niedlichen Schnapsschuss der beiden Miezen geteilt hatten.

Nachdem die Vierbeiner jüngst kastriert und geimpft wurden, sind sie nun bereit, in ein neues Leben zu starten.