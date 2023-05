Katzen herzlos in Plastiktonne eingesperrt und ausgesetzt: Tierretter sind fassungslos

Troisdorf - So was schockt selbst erfahrene Tierretter! Das Tierheim Troisdorf hat am Montag vier süße Katzen ausgehändigt bekommen, die zuvor herzlos und eiskalt ausgesetzt worden. Wirklich tragisch waren die Umstände zweier Samtpfoten.

Selbst gebohrte Löcher sollten den Vierbeinern genügend Luft verschaffen - eine absolute Fehleinschätzung. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf

Um die unter purem Stress stehenden Vierbeiner etwas zu beruhigen und an die neue Umgebung zu gewöhnen, spendierten die Tierretter eine große Runde Futter, ausreichend Wasser und einen gemütlichen Schlafplatz.

Schon am Montag machten die Fundkätzchen sichtliche Fortschritte und schienen sich von den stressigen Strapazen ein wenig erholt zu haben. Anders die Community! Die kam angesichts der dramatischen Umstände gar nicht mehr heraus aus dem emotionalen Loch und spendete dem Quartett ganz viel Liebe.

"Mir ist ganz schlecht 😢 Sorry, aber wie soll man sich bei so einem unmenschlichen Verhalten mit Beschimpfungen zurückhalten? Und da gibt es für mich auch keine Mutmaßungen. Das ist das Allerletzte. Ich kann einfach nicht anders. So schlimm" oder "Bei ..... Kreaturen, die Lebewesen in eine Tonne sperren (ohne ausreichende Luftzufuhr), um sie dann auszusetzen, und sich keinen Deut darum scheren, ob und wie sie überleben, fällt es mir sehr schwer, freundlich zu bleiben. Ich lasse mir meine Gefühle auch nicht vorschreiben! Solch ein Handeln ist das ALLERLETZTE! Und ich hoffe auf Karma. Solch ein Handeln ist mit NICHTS zu rechtfertigen!", waren sich zwei Userinnen in der Kommentarspalte einig.

Hoffentlich haben die Katzen durch die herzlose Aktion ihrer Ex-"Besitzer" keinen Schaden davongetragen und das Vertrauen in die Menschen verloren.