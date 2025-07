Besitzer stehen vor Tierheim-Tor und wollen Jungkatze "sofort und unbedingt" abgeben

Im Tierheim muss die hübsche Europäisch-Kurzhaar-Katze sich nun erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen und verhält sich zurzeit noch recht schüchtern, wie ihre Pfleger erklärten. Im Bestfall dauert es aber ohnehin nicht lange, bis Mini ein neues Zuhause findet.

So berichteten die Mitarbeiter, dass die Leute eines Tages vor den Toren der Einrichtung standen und die Vierbeinerin "sofort und unbedingt abgeben" wollten, woraufhin die Tierretter nicht lange fackelten und den Neuankömmling bei sich aufnahmen. "Wer weiß, was sonst mit ihr passiert wäre", mutmaßte das Tierheim.

Für die niedliche Katze werden ruhige Menschen gesucht, die Mini einen gesicherten Balkon bieten können. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Von ihren Pflegern wurde Mini als nette, aber eher zurückhaltende Katze beschrieben, was allerdings auch dem Stress im Tierheim geschuldet sein könnte, wie potenzielle Interessenten wissen sollten. "Sie lässt sich streicheln, bettelt aber nicht um Aufmerksamkeit", hieß es.

Im neuen Zuhause der Mieze sollte es daher eher ruhiger zugehen. Für Mini wünschen sich die Tierretter zudem eine Bleibe in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon, an dem ihr Schützling nach Lust und Laune Frischluft schnuppern kann. "Für Kinder wäre sie nicht die ideale Spielgefährtin. Sie wäre eher etwas für Menschen, mit denen sie auf dem Sofa sitzen und das Fernsehprogramm bestimmen darf", so die Pfleger.

Wer die niedliche Katze kennenlernen möchte, kann per E-Mail an katzen@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Mini gibt's zudem auf der Website des Tierheims.