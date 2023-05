Katzenbabys werden aus Messie-Haus gerettet, doch in einem Schrank wartet noch eine Überraschung

Bergheim - Dank des tatkräftigen Einsatzes einer Mitarbeiterin hat das Tierheim Bergheim drei Katzen vor einem qualvollen Leben gerettet und bei sich aufgenommen. An der Seite einer vorübergehenden Adoptivmama sollen die Fundkätzchen nun etwas zur Ruhe kommen.

Zu den vier Kätzchen gibt es noch eine weitere Samtpfote. Aber Achtung! "Die fünf sind keine Geschwister!", hieß es vom Tierheim. © Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Die fast 30.000 Fans des Tierheims bekamen am Mittwochnachmittag auf Instagram das Schicksal der bezaubernden Pflegefellchen zu lesen, die am vergangenen Samstag aus dramatischen Zuständen gerettet werden konnten.

"Was für eine absurde und traurige Geschichte. Die Polizei brachte uns zwei vier Wochen alte Katzenkinder", lautete die Einleitung in den emotionalen Beitrag. Wie die Polizei dem Tierheim erklärte, habe eine Frau die äußerst drolligen Zeitgenossen in einem Karton auf der Straße herumgetragen und behauptet, das Duo im eigenen Kleiderschrank entdeckt zu haben.

"Glücklicherweise haben wir gerade eine Katzenmama samt zweier Welpen bei uns", schrieben die Pfleger. Ohne Probleme und mit ganz viel Liebe nahm die Mami die beiden Fundkätzchen auf und kümmert sich seitdem um das Adoptiv-Duo.

Doch damit nicht genug! Einer Mitarbeiterin ließ der Fall überhaupt keine Ruhe und entschied sich kurzerhand, gemeinsam mit der Polizistin zum Haus der Finderin zu fahren. Ziel der Aktion war die Suche der Mutterkatze sowie weiterer möglicher Neugeborener.