"Viel zu dünn" und "ungepflegt": Hunde werden in letzter Minute gerettet!

Köln - Hündin Kira wurde kürzlich ins Tierheim nach Köln-Dellbrück gebracht und kam in einem jämmerlichen Zustand bei den Tierrettern an. Die Vierbeinerin war nicht nur sehr ungepflegt, sondern auch viel zu dünn.

Hündin Kira ist nicht nur sehr ungepflegt, sondern auch viel zu dünn. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Schon am Dienstag hatten die engagierten Mitarbeiter des Kölner Tierheims von zwei Neuzugängen berichtet, die jüngst in der Einrichtung eingetroffen sind - und wohl in letzter Sekunde gerettet worden waren!

Demnach hatten Kira und ihre vierbeinige Freundin Krümel bis zuletzt bei einer sehr alten Dame in einer völlig verwahrlosten Wohnung gelebt, waren mutmaßlich schon seit längerer Zeit nicht mehr ausgeführt und ihrem Untergewicht nach zu urteilen auch nicht hinreichend verköstigt worden.

"Der Zustand von Kira ist besser als der von Krümel, aber auch sie ist viel zu dünn, sehr ungepflegt und hat lange Krallen und drecksverklumpte Pfoten", schilderten die Pfleger ihren rund 50.000 Instagram-Fans am Mittwoch in einem neuen Beitrag, zu dem sie auch einige Fotos von Kira geteilt hatten, auf denen das Ausmaß der Verwahrlosung sichtbar wurde.

Beide Hunde habe bei ihrer Ankunft "ein beißender Gestank" umgeben, sodass die Tierretter ihre beiden Schützlinge erst einmal einem umfangreichen Pflegeprogramm unterziehen mussten.