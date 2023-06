Tapfere Hündin Shelly leidet unter Tumor: Jetzt gibt es einen Lichtblick

Troisdorf/Hofheim am Taunus – Neue Hoffnung für Hündin Shelly! Seit geraumer Zeit hat die Staffordshire-Mischlingsdame aus dem Tierheim Troisdorf einen sogenannten Mastzelltumor mit sich herumgetragen, jetzt kann sie endlich aufatmen.

Glücklicherweise schien sie die Narkose jedoch gut wegzustecken, sodass die Pfleger offenbar noch am selben Tag die Heimreise mit ihr antreten konnten.

Und tatsächlich konnten die Pfleger auch schon Entwarnung geben: Shelly sei sehr tapfer gewesen und habe die Operation gut überstanden, heißt es in dem Insta-Beitrag.

Rund 150 Kilometer haben die Tierheim-Mitarbeiter zurückgelegt, um ihrem Schützling ein neues, gesünderes Leben zu schenken. So musste ihr Tumor entfernt werden, bevor er weiter wachsen konnte.

Mit nervösem Blick sitzt die Maulkorb-Trägerin vor den Türen einer Tierklinik im hessischen Hofheim am Taunus, wie auf einer Reihe von Fotos zu erkennen ist, welche Shellys Pfleger bei Instagram geteilt haben.

Wenn Shelly wieder ganz fit ist, möchte die Hündin möglichst zügig ein neues Zuhause finden. © Montage: Instagram/Tierheim Troisdorf

"Wir hoffen sehr, dass sich unser altes Mädchen gut erholt und brauchen eine Menge gedrückte Daumen", appellieren die Pfleger an ihre knapp 15.000 Follower.

So muss Shelly vorerst einen Schirm um den Hals tragen, damit ihre OP-Wunden in aller Ruhe verheilen können.

Dabei haben die Tierheim-Mitarbeiter für die Zukunft bereits große Pläne für die tapfere Fellnase: Sie wollen ein neues Für-immer-Zuhause für sie finden.

"Shelly ist zehn Jahre alt und wurde in ihrem Leben schon viel herumgereicht", erläutern die Pfleger. Sie hoffen, dass für die Hündin nach all dem, was sie bereits erleben musste, nun endlich bessere Zeiten anbrechen. Verdient hätte sie es jedenfalls.

Wer mehr über Shelly erfahren will, oder das Tierheim Troisdorf bei den Kosten für die Operation unterstützen möchte, kann sich auch auf der Webseite der Einrichtung informieren.