Tierheim nimmt Hundefamilie auf und reagiert bestürzt: "Tiere können sich leider nicht selbst helfen"

Bergheim - In den letzten Wochen gibt es vermehrt Fälle, dass Tierheime verwahrloste Tiere aufnehmen müssen. So auch das Tierheim Bergheim . Dieses hat nun eine ganze Hundefamilie aufgenommen, welche in einem verdreckten Zimmer eingesperrt war.

Das Tierheim Bergheim hat eine verwahrloste Hundefamilie aufgenommen. © Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

"Haltet bitte immer die Augen offen und werdet nicht müde, Missstände bei den zuständigen Ämtern zu melden. Tiere können sich leider nicht selbst helfen". Mit diesem Appell an Tierfreunde endete der Instagram-Beitrag des Tierheims Bergheim zu einer Hundefamilie, die zuvor in einer verwahrlosten Wohnung gefunden wurde.

Denn es ist nicht der erste Fall in den letzten Wochen, dass verwahrloste Tiere aufgefunden wurden. "Im Moment scheint es kein Ende zu nehmen - immer wieder werden Fälle aufgedeckt, in denen Tiere in schlimmsten Verhältnissen leben oder sogar unversorgt in Not sind", schreiben die Pfleger in dem Beitrag weiter.

Der letzte Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch. In einem Hochhaus im Rhein-Erft-Kreis entdeckten das Ordnungs- und das Veterinäramt vier kleine Hunde, eine Mutter mit ihren drei Kindern, die "in einem absolut verdreckten Zimmer eingesperrt" waren.

Deshalb riefen die Ämter das Tierheim Bergheim zur Hilfe und zur Sicherstellung der Vierbeiner.