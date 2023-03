Er kaut fleißig vor sich hin: Dieses Geschenk begeistert Hund Tiger so richtig

Rottweiler Tiger aus dem Tierheim Troisdorf freute sich über eine Geschenkbox. © Homepage/Tierheim Troisdorf

Schon lange hat Rottweiler Tiger den Wunsch, endlich wieder ein neues Zuhause zu finden. Er kam völlig unverschuldet ins Tierheim Troisdorf.

Gegenüber Menschen zeigt sich der junge Rüde grundsätzlich freundlich. Da er jedoch nicht richtig erzogen wurde, kann eine Begegnung mit dem Vierbeiner auch mal wild werden. Denn Tiger zeigt dabei seine ganze Freude, doch er weiß nicht, welche Kraft in ihm steckt, auch wenn er eher ein kleinerer Vertreter seiner Rasse ist.

"In meinem Terminkalender hab ich noch ne Menge Platz, sodass ich für Dates viel Zeit habe", schreiben die Mitarbeiter des Tierheims Troisdorf über den Rottweiler auf ihrem Instagram-Kanal - er habe sein Herz aber am rechten Fleck.

Am gestrigen Dienstag durfte sich Tiger über ein Geschenk freuen. Im Rahmen der Oster-Wichtel-Aktion von Dogo Argentinos in Not bekam der Rüde ein Paket. In diesem befand sich ein tolles neues Geschirr, ein Kong sowie Kauartikel.



Vor allem von den Kauartikeln zeigte sich Tiger begeistert, weshalb er jetzt nur noch vor sich hin arbeitet und kaut.