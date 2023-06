Vierbeiner sieht sehr ungewöhnlich aus: Whoopy hofft auf einen Neubeginn

Bei dem Vierbeiner handelt es sich um einen Shar Peis. Diese "ehen leider so aus, weil es von der Zucht genau so gewollt ist."

"Dicke Backen. Nein, diese Hündin hat keinen überdimensionalen Bienenstich im Gesicht!" So beginnen die Pfleger des Tierheims in Bergheim ihren Instagram-Post über einen ungewöhnlich aussehenden Hund.

Whoopy ist gerade fünf Monate alt, hofft aber schon auf einen Neubeginn in seinem Leben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_bergheim

Doch erfahrene Menschen, die sich mit der Rasse auskennen, sollten damit kein Problem haben. Allerdings muss man sich wohl hohe Tierarzt-Kosten einstellen, da "sie aufgrund der massiven Überzüchtung in der Regel auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen" haben.

Da es sich um einen jungen Rassehund handelt erwartet das Tierheim sehr viel Post. Deshalb richten die Mitarbeiter an alle Interessierten eine Bitte. Meldet Euch nur, wenn Ihr wirklich Interesse an einer Adoption habt. Teilt dem Tierheim in Bergheim Eure Wohnsituation sowie Eure Erfahrung mit Hunden mit. Am besten wäre es, wenn Ihr schonmal einen Molosser hattet.

Eine weitere Bitte: Schreibt dazu, wie Ihr Euch das Leben mit Whoopy vorstellt. Denn "Je mehr wir wissen, desto besser können wir einschätzen, ob sie zu Euch passt. Mails wie 'Ich habe Interesse', 'ist der Hund noch zu haben' oder 'Wie teuer' werden nicht beantwortet.

Solltet Ihr die anderen Kriterien erfüllen können, meldet Euch gern per E-Mail beim Tierheim Berheim.