19.08.2023 07:50 3.053 Trümmerfeld nach Massencrash mit zehn Autos - 14 Verletzte, eine Person eingeklemmt

Bei einem heftigen Verkehrsunfall in Köln-Deutz sind am Freitagabend insgesamt 14 Menschen verletzt worden. Ein Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt.

Von Frederick Rook

Köln - Bei einem heftigen Verkehrsunfall in Köln-Deutz sind am Freitagabend (18. August) insgesamt 14 Menschen verletzt worden. Ein Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Auf der Opladener Straße nahe der Kölner Lanxess Arena kollidierten am Freitagabend insgesamt zehn Fahrzeuge miteinander. © Lars Jäger Nach ersten Informationen krachten gegen 20.30 Uhr auf der Opladener Straße nahe der Lanxess Arena aus bislang ungeklärter Ursache zehn Fahrzeuge ineinander. Die Polizei Köln beschrieb die Lage zunächst als unübersichtlich. Der Schauplatz des Unfalls glich einem Trümmerfeld. Ein vorne komplett aufgerissenes Auto lag beispielsweise auf dem Dach eines Kleinwagens. Auch einige der anderen Wagen wiesen teils starke Beschädigungen auf. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Köln Autobahn-Ärger bei Köln: Doppelte Vollsperrung auf der A57 Eine eingeklemmte Person konnte von der Feuerwehr schnell aus dem Wrack befreit werden. Sie wurde anschließend schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Auch die 13 anderen leicht verletzten Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verteilt. Insgesamt 14 Menschen wurden bei der Massenkarambolage verletzt, einer von ihnen schwer. © Lars Jäger Die komplexe Aufnahme des Geschehens übernahm ein Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 50 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen im Einsatz.

Titelfoto: Lars Jäger