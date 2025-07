Um Klimaziele zu erreichen: NRW testet E-Fahrzeuge für Knackis

Alles in Kürze

Ein Gefangenentransporter fährt durch das Eingangstor der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Werl. (Archivbild) © Guido Kirchner/dpa

Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen laut Justizministerium zunächst zwei Fahrzeuge in den Justizvollzugsanstalten Aachen und Bochum zum Einsatz kommen, "um entsprechende Erfahrungen im Echtbetrieb zu sammeln".

Hintergrund ist das Ziel, die Landesverwaltung bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Laut Klimaschutzgesetz sollen bis dahin auch alle genutzten Fahrzeuge - wenn möglich - einen klimagerechten Antrieb haben.

"Dabei soll nunmehr - wie in einigen anderen Bundesländern auch - auch der Bereich der Gefangenentransportfahrzeuge in den Blick genommen werden", so ein Ministeriumssprecher.

"Aufgrund der mit dem Gefangenentransport verbundenen Besonderheiten soll aber zunächst in einem kleinen Rahmen erprobt werden, wie die Nutzung von elektrisch betriebenen Gefangenentransportwagen praxistauglich umsetzbar ist", betonte der Sprecher.