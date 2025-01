Umweg für Autofahrer: Mülheimer Brücke ab Dienstagabend zeitweise dicht

Köln - Die Mülheimer Brücke in Köln wird ab Dienstagabend immer nachts wegen Bauarbeiten gesperrt sein. Autofahrer müssen sich dann einen Umweg suchen.

Die Mülheimer Brücke in Köln darf schon fast historisch genannt werden: Eröffnet wurde sie im Jahr 1951. Mittlerweile nagt der Zahn der Zeit an dem Bauwerk. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Die Sperrung wird laut der Stadt voraussichtlich bis Freitagfrüh dauern. Demnach ist die Brücke in diesem Zeitraum von 22 Uhr bis 5 Uhr täglich komplett gesperrt - der Verkehr wird in dieser Zeit über die Zoobrücke umgeleitet.

Tagsüber können die Autofahrer wie bisher in Richtung Niehl über die Brücke fahren. In Fahrtrichtung Köln-Mülheim ist sie schon seit fast einem Jahr wegen der Sanierung gesperrt.

Ursprünglich sollten bereits im vergangenen Herbst zumindest die Straßenbahnen wieder über die Brücke fahren können. Doch daraus wurde nichts, weil weitere Schäden entdeckt wurden.

Nun soll die Bahnlinie wieder ab März freigegeben werden.

Die Mülheimer Brücke ist wegen ihres Alters inzwischen so marode, dass sie an manchen Stellen komplett erneuert werden muss. Das passiert in mehreren Abschnitten, die zeitweise Sperrungen unvermeidlich machen.