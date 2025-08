Chemikalien treten aus Fass aus: Mehrere Verletzte nach Unfall bei Speditions-Unternehmen

Köln - Bei einem Unfall mit Chemikalien auf dem Gelände eines Speditionsunternehmens in Köln-Porz sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Dienstagmittag zu dem Gelände der Spedition alarmiert worden. © Marius Fuhrmann

Nach Angaben der Feuerwehr waren die Kameraden am Mittag gegen 12 Uhr zu dem Gelände an der Gotlandstraße in Gremberghoven alarmiert worden.

Demnach hatte ein Gabelstapler in einer dortigen Halle ein Fass mit einem chemischen Stoff beschädigt, woraufhin die darin enthaltene Flüssigkeit austrat.

Mehrere Mitarbeiter seien mit der Chemikalie in Kontakt gekommen und mussten noch vor Ort von Rettungskräften behandelt werden. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.

Auch ein Rettungshubschrauber landete auf dem Gelände der Speditionsfirma.

Nach TAG24-Informationen wurde ein benachbartes Bürogebäude vorsorglich evakuiert, da sich der Geruch der Chemikalie ausbreitete.