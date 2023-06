13.06.2023 16:37 Betrunkener Radfahrer kracht mit Sechsjährigem zusammen - Kind schwer verletzt in Klinik

Bei einem Unfall in Köln-Kalk wurde am Montagabend ein sechsjähriger Junge schwer verletzt. Der Junge musste umgehend in eine Klinik.

Von Maurice Hossinger

Köln - Dramatischer Unfall in Köln-Kalk: Auf der Kalker Hauptstraße kam es am Montagabend zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Sechsjährigen. Das Kind wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in eine Klinik. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa Angaben der Polizei zufolge war der Junge gegen 19.40 Uhr mit seiner Mutter (36) unterwegs, als er plötzlich von einem 32-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Durch den Zusammenstoß zog sich der Junge schwere Verletzungen zu und musste per Rettungswagen in eine Klinik. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Radfahrer bei dem Crash unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben - er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen laufen weiter.

Titelfoto: Thomas Warnack/dpa