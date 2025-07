Überholmanöver endet fatal: Biker kracht in anderes Motorrad - beide Fahrer sofort tot

Köln - Zwei Motorradfahrer sind am Freitagabend bei einem Frontalzusammenstoß im Domstädter Stadtteil Gangelt nahe dem Flughafen Köln /Bonn ums Leben gekommen.

Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte bis in den Abend hinein die Spuren am Unfallort. Die Alte Kölner Straße, die um das Flughafengelände herumführt, wurde für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen vollständig für den Verkehr gesperrt.

Bei dem riskanten Manöver krachte er dann mit voller Wucht in das entgegenkommende Bike eines 20-Jährigen. Die beiden Motorradfahrer, die jeweils allein unterwegs waren, erlagen noch vor Ort ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach Aussagen von Zeugen überholte der zu diesem Zeitpunkt noch nicht identifizierte Fahrer einer BMW-Maschine gegen 18.40 Uhr auf der "Alte Kölner Straße" einen in Richtung Grengeler Mauspfad fahrenden Opel.

Der Opferschutz der Polizei Köln bietet auch im Nachgang noch eine Betreuung für alle Unfallzeugen an. Wie es zu dem folgenschweren Frontalzusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Wer sachdienliche Angaben zum genauen Hergang der Kollision machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de mit den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung: 26. Juli, 7.48 Uhr; zuletzt aktualisiert: 13.24 Uhr