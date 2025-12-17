Ford Kuga knallt auf A44 in Beifahrerseite, 20-Jährige tot!

Köln - Bei einem Unfall auf der A44 bei Köln ist am Mittwochmorgen eine 20-Jährige ums Leben gekommen.

Der Unfall und seine Ursache sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Gemeinsam mit dem 21 Jahre alten Fahrer eines Ford Fiesta war die junge Frau zunächst Richtung Mönchengladbach unterwegs.

Gegen 6 Uhr sei der Wagen schließlich mit dem Lkw eines 46-Jährigen kollidiert. Daraufhin stellte sich das Fahrzeug quer auf die Fahrbahn.

Für einen 21-Jährigen blieb allerdings zu wenig Zeit, um seinen Ford Kuga rechtzeitig abzubremsen. Der junge Mann bretterte mit voller Geschwindigkeit in die Beifahrerseite des Fiestas und sorgte so für die tödlichen Verletzungen bei der jungen Beifahrerin.