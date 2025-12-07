Bei Reparaturarbeiten in Köln: Männer stürzen von 18-Meter-Kran, beide tot
Von Carsten Linnhoff
Köln - Bei einem Arbeitsunfall auf dem Güterbahnhof Köln Eifeltor sind am Samstag zwei Männer ums Leben gekommen.
Nach Angaben der Polizei waren ein 64- und ein 83-Jähriger bei Reparaturarbeiten gegen Mittag an einem Verladekran aus rund 18 Metern in die Tiefe gestürzt.
Laut den ersten Ermittlungen wusste ein 32-jähriger Arbeiter nichts von ihrem Einsatz und hatte eine weitere Verladebrücke in Bewegung gesetzt und damit die Hebebühne umgekippt.
Der 83-Jährige war laut Polizei sofort tot, der andere Arbeiter starb im Krankenhaus.
Die Polizei ermittelt wegen möglicher fahrlässiger Tötung. Auch das Amt für Arbeitssicherheit hat Ermittlungen aufgenommen.
Mehrere Medien hatten zuvor über den Arbeitsunfall berichtet.
Der Güterbahnhof Köln Eifeltor im Süden der Stadt ist ein großer Umschlagplatz für Waren von der Schiene auf Lastwagen und umgekehrt.
Titelfoto: Thomas Warnack/dpa