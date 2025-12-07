Bei Reparaturarbeiten in Köln: Männer stürzen von 18-Meter-Kran, beide tot

Köln - Bei einem Arbeitsunfall auf dem Güterbahnhof Köln Eifeltor sind am Samstag zwei Männer ums Leben gekommen.

Der 83-Jährige war sofort tot, sein Kollege verstarb im Krankenhaus. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Nach Angaben der Polizei waren ein 64- und ein 83-Jähriger bei Reparaturarbeiten gegen Mittag an einem Verladekran aus rund 18 Metern in die Tiefe gestürzt.

Laut den ersten Ermittlungen wusste ein 32-jähriger Arbeiter nichts von ihrem Einsatz und hatte eine weitere Verladebrücke in Bewegung gesetzt und damit die Hebebühne umgekippt.

Der 83-Jährige war laut Polizei sofort tot, der andere Arbeiter starb im Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt wegen möglicher fahrlässiger Tötung. Auch das Amt für Arbeitssicherheit hat Ermittlungen aufgenommen.