Mercedes biegt ab und erfasst Seniorin: 74-Jährige schwer verletzt

Im Kölner Stadtteil Niehl ist am Donnerstag eine Seniorin vom Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Von Maurice Hossinger

Köln - Bei einem Unfall in Köln-Niehl ist am Donnerstagmittag eine Seniorin (74) schwer verletzt worden.

Für die Seniorin ging es per Rettungswagen schnurstracks ins Krankenhaus. (Symbolbild)  © Marcel Kusch/dpa

Ersten Infos der Polizei zufolge sei die ältere Dame gegen 12 Uhr auf der Niehler Straße unterwegs gewesen, als sie plötzlich von der nach links abbiegenden Mercedes A-Klasse einer 59-Jährigen erfasst wurde.

Durch den Zusammenprall schleuderte die 74-Jährige zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die Polizei sucht inzwischen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nennenswerte Hinweise geben können. Diese können unter 02212290 oder per E-Mail weitergeleitet werden.

