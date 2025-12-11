Mercedes biegt ab und erfasst Seniorin: 74-Jährige schwer verletzt

Köln - Bei einem Unfall in Köln-Niehl ist am Donnerstagmittag eine Seniorin (74) schwer verletzt worden.

Für die Seniorin ging es per Rettungswagen schnurstracks ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Ersten Infos der Polizei zufolge sei die ältere Dame gegen 12 Uhr auf der Niehler Straße unterwegs gewesen, als sie plötzlich von der nach links abbiegenden Mercedes A-Klasse einer 59-Jährigen erfasst wurde.

Durch den Zusammenprall schleuderte die 74-Jährige zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.