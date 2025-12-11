Mercedes biegt ab und erfasst Seniorin: 74-Jährige schwer verletzt
Köln - Bei einem Unfall in Köln-Niehl ist am Donnerstagmittag eine Seniorin (74) schwer verletzt worden.
Ersten Infos der Polizei zufolge sei die ältere Dame gegen 12 Uhr auf der Niehler Straße unterwegs gewesen, als sie plötzlich von der nach links abbiegenden Mercedes A-Klasse einer 59-Jährigen erfasst wurde.
Durch den Zusammenprall schleuderte die 74-Jährige zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
