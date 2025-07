Fußgänger tritt plötzlich auf die Straße: Mercedes-Fahrer kann nicht mehr bremsen

Köln - In Köln ist ein Fußgänger (38) in der Nacht zu Sonntag von einem Mercedes angefahren und schwer verletzt worden.

Alles in Kürze

Der Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem 38-Jährigen nicht mehr verhindern, wobei der Passant derart schwere Verletzungen erlitt, dass er von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden musste.

Wie ein Polizeisprecher berichtete, hatte sich der Unfall in der Nacht gegen 2.20 Uhr im Stadtteil Ostheim ereignet.

In diesem Zusammenhang sind die Beamten auch auf der Suche nach weiteren Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.