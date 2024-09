05.09.2024 18:29 Lastwagen kracht in Stauende: Fünf Verletzte bei schwerem Unfall auf A1 in Köln!

Auf der A1 in Köln-Niehl ist am Donnerstagnachmittag ein Lastwagen in ein Stauende gefahren.

Von Patrick Richter

Köln - Schwerer Unfall am Donnerstagnachmittag auf der A1 bei Köln. Ein Lastwagen war dort auf ein Stauende aufgefahren. Ein Lastwagen war auf der A1 im Kölner Norden auf ein Stauende aufgefahren. (Symbolbild) © David Young/dpa Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, war der Unfall gegen 16.20 Uhr auf der A1 zwischen Köln-Niehl und dem Kreuz Köln-Nord passiert. Ein Unfallbeteiligter soll durch die automatische Notruffunktion seines Telefons die Rettungskräfte verständigt haben. Vor Ort stellten die Rettungskräfte dann insgesamt fünf verletzte Personen fest. Der Anrufer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Er und eine weitere Person wurden lebensgefährlich verletzt. Köln Unfall Tragischer Unfall: Hund rennt auf Straße und kollidiert mit Roller - Zwei Schwerverletzte Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Außerdem verletzten sich bei dem Unfall drei weitere Personen leicht. Für einen Hund, der in einem der beteiligten Fahrzeuge war, kam jede Hilfe zu spät. Er starb an der Unfallstelle. Fünf Verletzte und ein toter Hund: Autobahn musste zwischenzeitlich gesperrt werden Die A1 war auf Höhe der Unfallstelle zwischen Köln-Niehl und dem Kreuz Köln-Nord zwischenzeitlich gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Insgesamt waren an der Rettung und Unfallaufnahme 67 Einsatzkräfte mit 27 Fahrzeugen beteiligt. Erstmeldung von 17.16 Uhr, letztes Update um 18.27 Uhr

