Mädchen (12) auf Schulweg frontal von VW erfasst und schwer verletzt - Klinik!

Köln - Bei einem dramatischen Unfall im Kölner Stadtteil Poll hat sich am Donnerstagmorgen eine Zwölfjährige schwer verletzt. Die Schülerin lief einer 29-Jährigen vor das Auto und wurde binnen weniger Augenblicke vom Fahrzeug erfasst.

Einsatzkräfte der Polizei sicherten am Unfallort Spuren und kümmerten sich um die 29-Jährige. (Symbolbild) © 123rf/footoo

Demnach soll sich der Unfall gegen 7.15 Uhr auf der Siegburger Straße nahe einer Grundschule ereignet haben.

Angaben der Polizei zufolge lief die Schülerin in Höhe der Salmstraße plötzlich auf die Straße. Eine 29-Jährige am Steuer ihres VW Up hatte daraufhin keinerlei Chance zu reagieren und erfasste das Mädchen knapp zehn Meter hinter einem Fußgängerüberweg frontal.

Durch den heftigen Zusammenprall zog sich die Zwölfjährige schwere Verletzungen zu und musste wenig später in ein Krankenhaus gebracht werden.